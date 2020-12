Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall zwischen PKW und Sattelzug

HinterweidenthalHinterweidenthal (ots)

Am Dienstag, den 01.12.2020 gegen 06:45 Uhr kam es auf der Bundesstraße 10 bei Hinterweidenthal zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Sattelzug. Ein 36-jähriger befuhr mit seinem Honda die Bundesstraße 10 in Richtung Pirmasens. Kurz hinter dem Baustellenbereich bei Hinterweidenthal wollte er im vierspurigen Bereich der Bundesstraße 10 einen vor ihm fahrenden Sattelzug, welcher von einem 60-jährigen gelenkt wurde, überholen. Hierbei geriet der Hondafahrer bei winterlichen Wetter- und Straßenverhältnissen ins Schleudern und kollidierte zunächst mit dem Auflieger des Sattelzuges und anschließend mit der Mittelleitplanke. Beide Fahrzeuginsassen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Der Honda des 36-jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Gesamtschadenshöhe wird auf ca. 20.000 EUR geschätzt. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme musste die Bundesstraße 10 bis ca. 08:30 Uhr in Richtung Pirmasens vollgesperrt werden. /pidn

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell