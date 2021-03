Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Holtgast - Diebstahl auf Baustelle

Landkreis Wittmund (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Auf einer Baustelle in Holtgast kam es am Wochenende zu einem Diebstahl. Zwischen Freitag, 13 Uhr, und Montag, 8.30 Uhr, entwendeten Unbekannte in der Barkholter Straße diverse Baumaterialen von einer dortigen Baustelle. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04971 926500.

