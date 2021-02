Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: 17-Jähriger aus Garbsen leblos aus See geborgen

Hannover (ots)

Am Montag, 22.02.2021, gegen 12:30 Uhr fanden Taucher der Zentralen Polizeidirektion Niedersachsen eine Person mit deutlichen Todeszeichen am Grund des Schwarzen See in Garbsen. Wie sich später herausstellte, handelt es sich bei dem Leichnam um den vermissten 17-Jährigen aus Garbsen. Dieser war am Samstagabend durch seine Mutter als vermisst gemeldet worden.

Der Kriminaldauerdienst der Polizei Hannover hat die Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen. Zum jetzigen Zeitpunkt gehen die Ermittler von einem tragischen Unglücksfall aus.

Die ursprüngliche Pressemeldung wurde aus Datenschutzgründen gelöscht. /ms, nzj

