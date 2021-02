Polizeidirektion Hannover

POL-H: Versammlungen in Hannovers Innenstadt verlaufen ohne größere Zwischenfälle

Hannover (ots)

In Hannover sind am Sonntagnachmittag, 21.02.2021, zwei stationäre Versammlungen im Bereich der Innenstadt weitestgehend friedlich verlaufen. Zur größten Versammlung kamen auf dem Opernplatz in der Spitze rund 400 Teilnehmende zusammen. Auch auf dem Georgsplatz wurde zu entsprechenden Aktionen aufgerufen.

Die Polizeidirektion Hannover zieht eine positive, vorläufige Bilanz der heutigen Einsatzmaßnahmen anlässlich zweier Versammlungen auf dem Opern- beziehungsweise auf dem Georgsplatz. Diese drehten sich jeweils um das Thema der Corona-Pandemie.

Um 16:00 Uhr startete auf dem Opernplatz die größte Versammlung des Tages. Unter dem Motto "Frieden - Freiheit - Demokratie, statt kultureller Spaltung der Gesellschaft" kamen rund 400 Menschen zusammen. Gegen 19:50 Uhr wurde die Veranstaltung durch deren Leitung für beendet erklärt.

Im Zusammenhang mit der Versammlung auf dem Opernplatz verzeichnete die Polizei diverse Verstöße gegen die Versammlungsbeschränkungen und geltende Corona-Verordnung. Neben Appellen an die Versammlungsteilnehmenden, Mindestabstände einzuhalten und geeignete Mund-Nase-Bedeckungen zu tragen, wurden Verstöße konsequent geahndet. Die Polizei griff auch am Rande der Versammlung bei Verstößen gegen die Corona Verordnung entsprechend durch.

Als kurz vor Ende der Versammlung hinter der Bühne eine Frau kontrolliert werden sollte, kam es kurz zu Solidarisierungsaktionen von einigen Versammlungsteilnehmenden. Ermittlungen wegen Verdachts des Angriffs auf einen Polizeibeamten sowie eines Angriffs auf einen Journalisten sind eingeleitet worden. Ein Beamter wurde im Zuge der Auseinandersetzung leicht verletzt.

Um 17:20 begann unter dem Motto "Solidarische Wege aus der Krise und Gedenken an Corona-Tote in der Region Hannover" eine Versammlung der Initiative "Auf die Plätze" auf dem Georgsplatz. Im Rahmen der Veranstaltung wurden von den bis zu 50 Teilnehmenden mehrere hundert Kerzen aufgestellt und angezündet. Die Versammlung wurde um 17:50 Uhr für beendet erklärt. Größere Zwischenfälle im Zusammenhang mit dieser Versammlung gab es nicht. /ram

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell