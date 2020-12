POL-ST: Greven, Arbeitsgeräte gestohlen, Fenster mit Steinen eingeworfen Zeugen gesucht

Polizei Steinfurt

In der Nacht zu Samstag (12.12.2020) gegen 02.30 Uhr haben unbekannte Täter in Hembergen am Engberdingdamm aus einer Werkstatt vier Geräte der Marke "Stihl" gestohlen - zwei Kettensägen, ein Laubbläser und eine Heckenschwere. Die Werkstatt liegt auf einem Hofgelände zwischen Greven und Emsdetten. Neben der Werkstatt befindet sich ein Wohnhaus, an dem vier Fensterscheiben offenbar mit Steinen eingeschlagen wurden. Der Gesamtschaden beläuft sich Schätzungen zufolge auf einen höheren vierstelligen Betrag. Täterhinweise gibt es nicht. Die Polizei in Greven bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 02571/928-4455.

