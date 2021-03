Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Hinte - Autotür zerkratzt

Altkreis Norden (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Ein Opel Insignia wurde am Wochenende in Hinte beschädigt. Ein Unbekannter zerkratzte vermutlich mit einem spitzen Gegenstand die Beifahrertür und verursachte einen Schaden im dreistelligen Euro-Bereich. Der Wagen stand zur Tatzeit zwischen Samstag, 20 Uhr, und Sonntag, 9.30 Uhr, in der Hans-Böckler-Allee. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Pewsum entgegen unter Telefon 04923 805710.

