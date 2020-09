POL-MK: Ausgebüxte Zirkus-Lamas eingefangen

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Drei ausgebüxte Lamas beschäftigten am Freitagmorgen die Polizei: Um 2.30 Uhr meldete ein Autofahrer Lamas und Zebras von der Seilerseestraße. Tatsächlich tauchten in Höhe des Fitness-Centers drei Lamas im Licht der Blaulichter auf und wechselten fröhlich über alle vier Spuren. Die Polizei informierte die Zirkusleute, die am Seilersee gastierten. Es ging ein paar Mal hin und her zwischen Autohaus und Fitness-Center. Am Skaterpark schnappten die Zirkusleute und mehrere Streifenwagen-Besatzungen 30 Minuten die Ausreißer.

