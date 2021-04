Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Westerholt - Radfahrerin verletzt

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Westerholt - Radfahrerin verletzt

Eine Radfahrerin ist am Mittwoch in Westerholt bei einem Verkehrsunfall verletzt worden. Die 57-Jährige fuhr gegen 18.40 Uhr auf dem Radweg an der Auricher Straße in Richtung Kreisverkehr, als ein 54-jähriger Mercedes-Fahrer die Frau nach ersten Erkenntnissen übersah. Er bog vom Kreisel kommend auf einen Parkplatz ab und stieß dabei mit der Radfahrerin zusammen. Sie stürzte und wurde leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell