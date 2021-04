Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung PI Aurich/Wittmund für Ostersamstag/Ostersonntag den 03/04.04.2021

Aurich/Wittmund (ots)

Altkreis Aurich

Kriminalitätsgeschehen

Südbrookmerland- Körperverletzung

Nach vorangegangenen Streitigkeiten kommt es am frühen Sonntagmorgen gegen 02:00 Uhr im Grashauser Weg in Südbrookmerland zu einer Körperverletzung. Der 30-jährige Täter schubste nach einem Wortgefecht seine 19-jährige Kontrahentin derart stark, dass diese in ein angrenzendes Osterfeuer stürzte. Der 24-jährige Freund der Frau, welcher ihr Zur Hilfe eilen wollte, wurde dabei ebenfalls von dem Täter angegriffen und mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Beide Opfer wurden leicht verletzt. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. Alle Beteiligten stammen aus dem Altkreis Aurich.

Aurich - Diebstahl von Katalysatoren

In den vergangenen zwei Wochen entwendeten unbekannte Täter gleich von zwei Grundstücken in der Straße "Achtert Kroog" in Aurich alte Katalysatoren aus den dort abgestellten, abgemeldeten PKW. Der Gesamtschaden dabei beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Zeugenhinweise zu den Tätern oder dem Verbleib der Katalysatoren nimmt die Polizeidienststelle in Aurich unter Tel. 04941/6060 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Aurich - Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln Am Samstagabend gegen 20:30 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Aurich in der Burgstraße in Aurich einen 23-jährigen Fahrzeugführer eines VW Lupo aus dem Kreis Aurich. Während dieser Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Dieser Verdacht wurde durch einen anschließenden Vortest bestätigt, so dass in der Folge eine Blutentnahme durchgeführt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet wurden.

Sücbrookmerland - Verkehrsunfall unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln Leicht verletzt wurde ein 17-jähriger Südbrookmerländer, als er am Samstagabend um 22:20 Uhr in der Siebelshörner Straße/ SBL mit seinem Roller alleinbeteiligt verunfallte. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Jugendliche unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand und zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet und eine Blutprobe entnommen.

Sonstiges

Aurich - Verstöße gegen die Coronaverordnung Im Zeitraum von Ostersamstag auf Ostersonntag wurden die Beamten der Polizeiinspektion Aurich zu verschiedenen Einsätzen gerufen, in denen Hinweise auf Ruhestörung oder Feierlichkeiten bei der Polizei eingingen. Bei vereinzelten Zusammenkünften wurden Verstöße gegen die vorliegenden Kontaktbeschränkungen festgestellt, so dass Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt werden mussten. Im Großen und Ganzen verliefen die Feierlichkeiten in Bezug auf die traditionellen Osterfeuer aber friedlich und nach den geltenden Bestimmungen.

Altkreis Norden

Kriminalitätsgeschehen

Keine meldepflichtigen Ereignisse

Verkehrsgeschehen

Wirdum - Verkehrsunfall mit einer tödlich- und zwei schwerverletzten Personen Samstagnachmittag gegen 15.30 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Schoonorther Kreisstraße in Wirdumerneuland. Ein 19-jähriger Brookmerländer befuhr die dortige Straße in Richtung Schoonorth, als er mit seinem PKW ausgangs einer Kurve ins Schleudern geriet. Das Fahrzeug stellte sich quer und wurde frontal von einem entgegenkommenden PKW erfasst. Durch den Zusammenstoß wurde der 19-jährige tödlich verletzt. Die Insassen des entgegenkommenden PKW wurden schwer verletzt. Während der Fahrer (64 J.) in ein örtliches Krankenhaus verbracht wurde, wurde seine Beifahrerin (71 J.) mit einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik verlegt. Während der Unfallaufnahme war die Schoonorther Kreisstraße für etwa vier Stunden voll gesperrt.

Sonstiges

Osteel - Osterfeuer musste gelöscht werden Am Samstagabend drohte in Osteel, Woldeweg, ein groß aufgeschichteter brennender Haufen außer Kontrolle zu raten. In dem nicht angemeldeten Feuer wurden offensichtlich unterschiedlichste Materialien verbrannt, so dass die Feuerwehr nicht von einem klassischen Osterfeuer sprach. Mitarbeiter der vor Ort anwesenden Ordnungsbehörde und die Feuerwehr entschlossen sich deshalb dazu, das THW Emden anzufordern, die den Haufen mit einem Radlader auseinanderfuhren. Die Feuerwehr löschte das Feuer im Anschluss ab.

Norden - Gemeldete Feierlichkeiten mit vermeintlichen Verstößen gegen die Coronaverordnung Am Wochenende wurden dem Polizeikommissariat Norden diverse sog. "Corona-Party's" gemeldet. Bei den Überprüfungen wurden jedoch keine Verstöße festgestellt. Oftmals standen Angehörige einer Familie um eine Feuerschale herum, um so auf die Osterfeiertage anzustoßen.

Landkreis Wittmund

Kriminalitätsgeschehen

Wittmund - Pkw-Brand

Am frühen Sonntagmorgen ist es in der Wittmunder Mühlenstraße aus bislang ungeklärter Ursache zum Brand eines Pkw gekommen. An dem Fahrzeug, das auf einem Wohngrundstück abgestellt war, entstand Totalschaden. Zur Brandbekämpfung war die FFW Wittmund eingesetzt. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Verkehrsgeschehen

Westerholt - Unter Drogeneinfluss im Straßenverkehr Am Samstagnachmittag wurde in Westerholt ein 29-jähriger Autofahrer von der Polizei kontrolliert, bei dem der Verdacht auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel bestand. Gegen den Fahrer wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Sonstiges

Wittmund - Corona

Von der Wittmunder Polizei wurden im Verlauf des Osterwochenendes bislang diverse Verstöße gegen das Verbot der touristischen Übernachtung, insbesondere in Wohnmobilen, geahndet. In annähernd 30 Fällen wurden Personen angetroffen und entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Betroffenen müssen mit einem Bußgeld rechnen. Zu befürchteten Verstößen gegen die Kontaktbeschränkungen im Zusammenhang mit den Osterfeuern ist es im Bereich des Landkreises Wittmund nicht gekommen. Die vielen Feuer sorgten bei dem einen oder anderen für entsprechende Belästigungen durch Rauch, so dass polizeiliche Überprüfungen durchgeführt wurden. Bei den Kontrollen wurde wiederholt festgestellt, dass Betroffene neben Baum- und Strauchschnitt auch Abfälle verbrannt hatten, so dass auch hier Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet wurden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell