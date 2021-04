Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Schneller Erfolg - Bundespolizei ermittelt Tatverdächtigen nach sexueller Belästigung einer 15-Jährigen

Fulda (ots)

Die sexuelle Belästigung einer 15-jährigen Schülerin im Bahnhof Fulda konnte durch die Ermittler des hiesigen Bundespolizeireviers schnell aufgeklärt werden.

Ein bislang Unbekannter soll das Mädchen, nach anfänglich verbaler Belästigung, am vergangenen Samstag (27.3.) auch unsittlich an der Brust berührt haben.

Täter mittels Videoüberwachung überführt

Als Tatverdächtigen konnten Bundespolizisten einen 22-Jährigen aus Hünfeld ermitteln. Der Mann war am gleichen Tag bereits als Ladendieb in einer Drogerie des Fuldaer Bahnhofs in Erscheinung getreten. Nach Auswertung der Videoaufzeichnungen konnte der Mann zweifelsfrei identifiziert werden.

Schon bei dem Diebstahl soll der 22-jährige Afghane, ein Asylbewerber aus dem Landkreis Fulda, Mitarbeiterinnen des Geschäfts belästigt haben. Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat gegen den polizeibekannten Tatverdächtigen ein erneutes Strafverfahren eingeleitet.

