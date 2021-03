Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Schwarzfahrer geht auf Bundespolizisten los

Bild-Infos

Download

Kassel (ots)

Ein 33-Jähriger aus Leer (Ostfriesland in Niedersachsen) ging gestern Nachmittag (29.3., 14.30 Uhr) bei einer Personalienfeststellung im Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe auf einen Bundespolizisten los.

Der Mann war zuvor im ICE aus Richtung Frankfurt ohne Ticket gefahren und sollte nach Entscheidung des Zugchefs in Kassel-Wilhelmshöhe den Zug verlassen. Als die Bundespolizisten den Ostfriesen am Bahnsteig 3 in Empfang nahmen, ging dieser plötzlich mit geballten Fäusten auf einen Beamten los.

Der 33-Jährige wurde anschließend zu Boden gebracht und gefesselt. Zudem beleidigte er die Polizisten und drohte Ihnen, sie beim nächsten Mal zu "erschießen". Verletzt wurde niemand.

Das Nordlicht musste die Ordnungshüter zur Wache begleiten. Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat gegen den 33-Jährigen jeweils ein Strafverfahren wegen Erschleichens von Leistungen, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie wegen Bedrohung eingeleitet. Nach den polizeilichen Maßnahmen kam der Niedersachse wieder frei.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell