Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Süßwarenautomat im Bahnhof Hünfeld beschädigt

Hünfeld (Hessen) (ots)

Bislang Unbekannte haben den Süßwarenautomaten am Bahnsteig 2/3 im Bahnhof Hünfeld aus der Verankerung gerissen. Beamte vom Bundespolizeirevier Fulda stellten am vergangenen Samstag (28.3.), gegen 1 Uhr, Aufbruchspuren an dem Automaten fest.

Beute haben die Unbekannten allerdings nicht gemacht. Ein Lokführer hatte den abgerissenen Automaten entdeckt und die Bundespolizei verständigt.

Die genaue Tatzeit und die exakte Schadenshöhe müssen noch ermittelt werden.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Zeugen gesucht! Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefon-Nr. 0561 81616 - 0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

