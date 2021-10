Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unfallzeuge gesucht

Olpe (ots)

Auf der Westfälischen Straße kam es am 5.10.21 gegen 10.10 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein auf der Westfälischen Straße in Fahrtrichtung Franziskaner Straße in einer Parkbox abgestellter PKW wurde durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt, der Unfallverursacher flüchtete. Ein Autofahrer gab gegenüber der Geschädigten an, dass er Angaben zum Unfall machen kann. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte war der Zeuge nicht mehr anwesend. Daher wird er gebeten sich mit der Polizei in Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell