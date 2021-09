Polizei Duisburg

POL-DU: Mittelmeiderich: Spielhallenüberfall - Mutmaßlicher Räuber festgenommen

Duisburg (ots)

Ein mutmaßlicher Räuber soll in der Nacht zu Dienstag (21. September) gegen 0:20 Uhr eine Spielhalle an der Baustraße überfallen haben. Die Mitarbeiterin (51) erzählte, er hätte sie bedroht und Geld aus der Kasse gefordert. Mit der Beute flüchtete der Mann in unbekannte Richtung. Dank der guten Personenbeschreibung konnte eine Streifenwagenbesatzung den Verdächtigen auf der Von-der-Mark-Straße ausmachen und vorläufig festnehmen. Der 28-Jährige soll wegen des Verdachts des Raubes einem Haftrichter vorgeführt werden.

