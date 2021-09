Polizei Duisburg

POL-DU: Wanheim-Angerhausen: Polizei stellt 18-Jährigen nach Überfall

Duisburg (ots)

Ein Duo lief am späten Montagabend (20. September, 23 Uhr) einer 65-jährigen Frau auf der Düsseldorfer Landstraße über den Weg und entriss ihr die Handtasche. Darin ein Portmonee und ein Smartphone. Die Seniorin stürzte und verletzte sich. Die beiden Räuber entkamen zunächst unentdeckt. An der groß angelegten Fahndnung nach ihnen beteiligten sich auch Zivilfahrzeuge der Polizei. Einem von ihnen ging ein 18-Jähriger ins Netz, der so aussah, wie Zeugen einen Täter beschrieben hatten. Er versuchte wegzurennen, konnte von den Beamten aber eingeholt und mit zur Wache genommen werden. Die Kripo hat die Ermittlungen zum Komplizen aufgenommen.

Ein Rettungswagen brachte die Seniorin zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die Einsatzkräfte leiteten ein Strafverfahren ein.

