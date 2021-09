Polizei Duisburg

POL-DU: Hochheide/Rumeln-Kaldenhausen: Alkohol am Steuer - Zwei Unfälle nach Party-Nacht

Duisburg (ots)

Diese beiden Unfälle hätten auch ganz anders ausgehen können! Zwei männliche Autofahrer haben sich Sonntagmorgen (19. September) betrunken hinters Steuer gesetzt - eine Fahrt endete in zwei Bäumen, die andere in einem geparkten Fahrzeug. Schwer verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Gegen 3:10 Uhr fielen zwei Streifenpolizisten ein stark beschädigter Ford und zwei leicht lädierte Bäume auf einem Grünstreifen auf dem Borgschenweg in Rumeln-Kaldenhausen auf. Auf dem Fahrersitz saß ein 31-Jähriger. Wie er in das Auto gekommen war, wusste er nicht mehr. Nur so viel, dass er "lediglich zwei bis drei Bier" getrunken habe. Die Einsatzkräfte führten einen Atemalkoholtest durch - dieser zeigte 1,76 Promille an.

Knapp zehn Kilometer weiter und zwei Stunden später ereignete sich ein weiterer Alkohol-Unfall. Nach einem Disco-Besuch setzte sich ein 23-Jähriger in seinen Golf und machte sich auf den Heimweg. Auf der Friedhofsallee in Hochheide verlor er gegen 5:20 Uhr die Kontrolle über das Auto, fuhr in den Parkstreifen der Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem Renault zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls touchierte der Renault einen Mercedes Vito, dieser wiederum einen Opel Astra. Ein Nachbar hörte den Knall und informierte die Polizei. Die Beamten ließen den jungen Fahrer pusten. Das Ergebnis: 2,02 Promille.

Ärzte entnahmen beiden Männern Blutproben. Die Einsatzkräfte stellten außerdem deren Führerscheine sicher. Sie müssen sich jetzt mit Strafanzeigen auseinandersetzen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell