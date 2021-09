Polizei Duisburg

POL-DU: Wanheim-Angerhausen: Diebin raubt 80 Jahre alten Erbschmuck

Duisburg (ots)

Eine Diebin hat am Samstag (18. September) gegen 15:30 Uhr auf der Straße "Am Kreuzacker" kurz vor der Petersstraße 80 Jahre alten Erbschmuck geraubt. Zunächst hatte sie eine Fußgängerin (62) um Arbeit gebeten und ihr dann die goldene Kordelkette vom Hals gerissen. Die 62-Jährige sah noch, wie die korpulente Unbekannte in ein nahegelegen Gebüsch flüchtete und dann außer Sichtweite war. Die Polizei sucht Zeugen, die die Räuberin, die etwa 1,55 Meter groß ist und ein weißes T-Shirt zur blauen Jeans trug gesehen haben. Die Frau hat schwarze lange zum Zopf gebundene Haare. Hinweise nimmt das KK 13 unter 0203 2800 entgegen.

Ein ähnlicher Fall ist der Polizei am 6. September angezeigt worden. Eine Trickdiebin hatte in Wanheimerort einen Senior umarmt und ihm die Goldkette vom Hals gerissen. Die Polizei prüft Zusammenhänge. Hier kommen Sie zur Berichterstattung in diesem Fall: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/5013899

