Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Passant verhindert Trickbetrug

Duisburg (ots)

Ein Passant hat am Donnerstagnachmittag (16. September, 15:25 Uhr) einen Trickbetrug von falschen Polizisten verhindert und die Polizei alarmiert. Eine 71 Jahre alte Frau erhielt zuvor einen sogenannten Schockanruf von ihrer vermeintlichen Tochter. Sie weinte und erzählte, dass sie bei einem Unfall einen Mann tödlich verletzt habe. Nur gegen die Zahlung einer Kaution käme sie wieder frei. Ein falscher Polizist übernahm das Gespräch und gab der Moerserin Anweisungen zur Geldübergabe. Während der Anrufer in der Leitung blieb, machte sich die Seniorin mit dem Bargeld auf den Weg zum Treffpunkt auf der Hagelstraße. Ihr gelang es, einen Passanten anzusprechen, der ihr sofort half. Er rief zunächst die echte Tochter und dann die richtige Polizei an. Die 71-Jährige beendete das Telefonat mit dem Trickbetrüger und kam mit einem Schrecken davon.

Nicht so gut ist ein Trickdiebstahl am Donnerstagmittag (16. September) gegen 12:30 Uhr in Wanheim-Angerhausen für eine 92-Jährige ausgegangen. Eine Unbekannte gab vor, dass die beiden sich doch von früher kennen und drängte sich in die Wohnung auf der Angerhauser Straße in der Nähe zur Bushaltestelle Am Biegerpark. Sie schaute sich suchend in allen Räumen um und verwickelte die Seniorin in ein Gespräch. Nachdem sie wieder gegangen war, bemerkte die Duisburgerin, dass ihr Geld und ihr Schmuck fehlen. Die Polizei sucht Zeugen, die eine verdächtige Frau im Alter von etwa 55 Jahren gesehen haben. Sie soll circa 1,65 Meter groß sein, kurze, dunkle, lockige Haare haben und dunkel gekleidet gewesen sein. Sie hatte eine dunkle Umhängetasche dabei. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 32 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

