POL-DU: Hochfeld: Portemonnaie aus der Hand gerissen

Duisburg (ots)

Eine Mutter kümmerte sich am Mittwoch (15. September) gegen 16:45 Uhr im Kreuzungsbereich der Gitschiner Straße / Heerstraße um ihren Sohn, der im Kinderwagen saß. Ein unbekannter Mann nutzte die Situation aus. Er riss der 27-Jährigen mit Wucht das pinkfarbene Portemonnaie aus der Hand, so dass sie das Gleichgewicht verlor und zu Boden stürzte. Dabei zog sich die Frau Schürfwunden zu. Der etwa 30 Jahre alte, mit schwarzem Pullover bekleidete Räuber rannte in Richtung Böninger Park und weiter über die Karl-Jarres-Straße weg. Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

