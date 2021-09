Polizei Duisburg

POL-DU: Rheinhausen

Altstadt: Vermisster Senior lebend aufgefunden

Duisburg (ots)

Ein aufmerksamer Bürger hat am Mittwochnachmittag (15. September, 16:20 Uhr) ein Mann gefunden, der regungslos in einem Gebüsch am Marientor lag. Als Polizisten und Rettungskräfte vor Ort waren, stellte sich heraus, dass es sich bei dem Mann um den vermissten 83-Jährigen aus dem Johanniter Seniorenheim in Rheinhausen handelt. Ein Rettungswagen brachte den sichtlich entkräfteten und unterkühlten Duisburger in ein Krankenhaus.

Die Polizei bedankt sich ganz besonders bei dem aufmerksamen Bürger und einem Motorradfahrer, die die Retter zu dem 83-Jährigen geführt haben; ebenso natürlich aber auch bei allen die Hinweise gegeben oder die Augen offen gehalten haben.

