Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Stockelsdorf

3 Containerbrände in unmittelbarer, zeitlicher Folge

LübeckLübeck (ots)

In der Nacht auf den heutigen Montag (02.11.) haben in Stockelsdorf drei Müllcontainer gebrannt. Die Kriminalpolizei in Bad Schwartau ermittelt und bittet um Zeugenhinweise. Kurz nach Mitternacht brannte im linken, hinteren Bereich auf dem Gelände des Famila-Marktes am Ortsausgang Stockelsdorf ein Müllcontainer. Dieser konnte zügig durch die eingesetzte Feuerwehr abgelöscht werden. Gegen 01:00 Uhr folgte dann ein weiterer Containerbrand in der Marienburger Straße und zuletzt ein Feuer in der Segeberger Straße. Hier brannte ebenfalls ein Müllunterstand. Das Feuer beschädigte ein in der Nähe abgestelltes Fahrzeug. Die Hauswand und einige Fensterscheiben des angrenzenden Mehrfamilienhauses wurden in Mitleidenschaft gezogen.

Der Kriminaldauerdienst war in der Nacht mit der Spurensicherung beschäftigt und fertigte Brandortberichte. Die Kriminalpolizei in Bad Schwartau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 0451-220750 oder BadSchwartau.KPST@polizei.landsh.de .

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck

Pressestelle

Stefan Muhtz

Telefon: 0451-131-2015

Fax: 0451-131-2019

E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell