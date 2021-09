Polizei Duisburg

POL-DU: Duissern: Zeugen gesucht - Trickdieb stiehlt Portemonnaie

Duisburg (ots)

"Ich muss Ihren Nachbarn eine Nachricht hinterlassen. Haben Sie einen Stift und einen Zettel?" Mit dieser Frage verschaffte sich am Dienstagmittag (14. September, 13 Uhr) ein unbekannter Mann Zutritt in die Wohnung einer 87-Jährigen auf der Wintgensstraße, in der Nähe der Agentur für Arbeit. Die Seniorin bat den Unbekannten in ihre Küche. Als er kurze Zeit später wieder verschwand, bemerkte sie, dass ihr blaues Stoff-Portemonnaie fehlte.

Die Kripo sucht Zeugen, die den Trickdieb in der Nähe des Tatortes gesehen haben. Er soll zwischen 25 und 35 Jahre alt und etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß sein. Das Kriminalkommissariat 32 nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

