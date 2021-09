Polizei Duisburg

POL-DU: Obermeiderich: Vorfahrt missachtet - Zwei Verletzte

Duisburg (ots)

Eine 20 Jahre alte Renault-Fahrerin hat am Mittwoch (15. September) gegen 16:35 Uhr beim Linksabbiegen von der Voß- in die Emscherstraße nicht auf eine kreuzende, bevorrechtigte VW-Fahrerin (23) geachtet. Beide Autos stießen zusammen und wurden durch den Aufprall stark beschädigt. Die verletzten Fahrerinnen kamen für ambulante Behandlungen mit Rettungswagen in Krankenhäuser.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell