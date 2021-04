Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Weißer Kastenwagen nach Unfallflucht gesucht

Olpe (ots)

Am Donnerstag (15. April) hat sich gegen 18.10 Uhr auf der B 55 in Olpe-Neuenwald eine Verkehrsunfallflucht ereignet. Hier befuhr ein 45-Jähriger mit seinem Pkw die Straße in Richtung Lennestadt. Er nutzte die linke Seite der zwei dort vorhandenen Fahrstreifen. Parallel zu ihm fuhr ein weiterer, derzeit noch unbekannter Fahrzeugführer mit einem weißen Kastenwagen auf der rechten Spur. Dieser fuhr nach Angaben des Geschädigten an ihm vorbei und scherte vor ihm auf seiner Fahrbahn ein. Dabei touchierte er den Pkw. Der Kastenwagenfahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne eine Schadensregulierung einzuleiten. Bei dem Wagen soll es sich um ein Fahrzeug der Marke "IVECO" mit einem Kennzeichen mit dem Städtekürzel "LIP" gehandelt haben. Es entstand an dem Pkw des 45-Jährigen ein Sachschaden im vierstelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell