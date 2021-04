Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Pkw auf Pendlerparkplatz beschädigt

Bild-Infos

Download

Olpe (ots)

Am Donnerstag (15. April) hat ein Zeuge gegen 8.50 Uhr der Polizei gemeldet, dass auf einem Pendlerparkplatz an der B55 an der Anschlussstelle Olpe in Rosenthal ein beschädigter Pkw stehen soll. Die Beamten stellten vor Ort fest, dass dort die Beifahrerscheibe eines geparkten Pkw eingeschlagen wurde. Dabei öffnete der unbekannte Täter auch das Handschuhfach. Ob er etwas entwendete, ist derzeit noch unklar und Teil der Ermittlungen. Es entstand Sachschaden im dreistelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell