Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 21-Jähriger bei Verkehrsunfall verletzt

Bild-Infos

Download

Kirchhundem (ots)

Am Mittwoch (14. April) hat sich gegen 16 Uhr auf der L713 zwischen Würdinghausen und Albaum ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein 21-jähriger Pkw-Fahrer verletzt wurde. Zunächst befuhr dieser mit seinem Pkw die Straße in Richtung Würdinghausen. Aus bisher noch ungeklärter Ursache brach dessen Heck in einer Rechtskurve aus. Der 21-Jährige verlor daraufhin die Kontrolle über den Wagen und stieß mit einem ihm entgegenkommenden Lkw frontal zusammen. Der Pkw-Fahrer wurde dabei verletzt und ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Es entstand insgesamt ein Sachschaden im fünfstelligen Eurobereich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell