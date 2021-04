Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unfallbeteiligter gesucht

Olpe (ots)

Am Mittwoch (14. April) ist es auf der Bruchstraße zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden gekommen. Hier befuhr eine 69-Jährige die Bruchstraße in Richtung Olpe. In Höhe des Abzweigs "Biggestraße" beabsichtigte sie, nach links abzubiegen. Dafür ordnete sie sich auf der Abbiegespur ein. Dabei fuhr sie zu nah an einen derzeit noch unbekannten, geradeausfahrenden Pkw, sodass sie mit ihrem rechten Außenspiegel den linken Außenspiegel des anderen Wagens touchierte. Beide Beteiligte hielten an und begutachteten den Schaden. Sie sprachen ab, dass aufgrund des geringen Schadens auf ein Hinzuziehen der Polizei verzichtet wurde. Als die Verursacherin jedoch zu Hause ankam, bemerkte sie weitere Beschädigungen an der rechten Pkw-Seite, sodass sie davon ausgeht, dass das Fahrzeug des Geschädigten stärker beschädigt sein müsste. Daher meldete sie vorsorglich den Unfall der Polizei. Die Melderin kann lediglich sagen, dass es sich um einen weißen Pkw handelte. Der Geschädigte kann sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 melden.

