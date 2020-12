Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Verstöße gegen die nächtliche Ausgangssperre

LöbauLöbau (ots)

Zwei 16- und 23-jährige Löbauer verstießen vorletzte Nacht gegen die Bestimmungen der Sächsischen Corona-Schutzverordnung. Eine Streife der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz kontrollierten die Beiden zwischen 03:00 Uhr und 03:30 Uhr im Stadtgebiet Löbau. Der 23-Jährige gab an, dass er um diese Uhrzeit lediglich am Geldautomaten gewesen sei. Der 16-Jährige kam gerade von seiner Freundin. In beiden Fällen handelt es sich nicht um einen triftigen Grund für das Verlassen der Wohnung und gegen die geltende Ausgangssperre zu verstoßen. Gegen beide wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige beim Gesundheitsamt erstattet.

