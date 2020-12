Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Sperrmüllsammler verstoßen gegen Corona-Schutzbestimmungen

Am 12. Dezember 2020 reisten in Hagenwerder aus Polen kommend zwei 20- und 33-jährige Männer ein und wurden in Leuba durch die Bundespolizei kontrolliert. Die beiden Polen gaben an, in der Region Sperrmüll sammeln zu wollen. Tatsächlich war die Rücksitzbank für größere Transporte umgelegt und hatten die Männer Werkzeuge dabei. Nicht dabei hatten sie jedoch einen Mund-Nasen-Schutz und hatten auch keinen triftigen Reisegrund. Da Sperrmüll grundsätzlich nur werktags abgeholt wird und die zwei Männer am Samstag einreisten, besteht aufgrund dessen und der Nachtzeit Zweifel an ihren Angaben.

Die beiden Polen müssen nun mit einem Ordnungswidrigkeitenverfahren des Ordnungsamtes rechnen. Sie reisten nach der Kontrolle wieder nach Polen aus.

