Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss gefahren

ZittauZittau (ots)

Ein 31-jähriger tschechischer Fahrer eines Chevrolet geriet am 11. Dezember 2020 kurz nach seiner Einreise aus Polen kommend um 07:30 Uhr in eine Kontrolle der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz. Der Mann besaß keine Fahrerlaubnis und hatte laut Drogenschnelltest Amphetamine konsumiert. Er muss sich nun wegen Fahren unter Fahrerlaubnis und dem Führen eines Kraftfahrzeuges unter dem Einfluss berauschender Mittel verantworten. Seinen Wagen musste er vorerst an Ort und Stelle stehen lassen.

