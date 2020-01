Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Vom Fahrersitz ins Gewahrsam

Brilon (ots)

Eine Autofahrt am Sonntagabend endete für einen 60-jährigen Briloner im Gewahrsam der Polizei. Gegen 22.10 Uhr beabsichtigte eine Streife das Auto des Briloners auf der Landstraße 870 zwischen Brilon Wald und Messinghausen zu kontrollieren. Der Mann ignorierte zunächst die Haltezeichen, hielt aber nach etwa einem Kilometer an. Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten eine deutliche Alkoholfahne bei dem Fahrer. Einen Alkoholtest verweigerte der Mann. Insgesamt zeigte sich der Mann mit den Maßnahmen der Polizei nicht einverstanden. Zwecks Blutentnahme sollte er zur Polizeiwache mitgenommen werden. Er beleidigte und bedrohte die Beamten und weigerte sich, in den Streifenwagen einzusteigen. Der Mann musste gefesselt werden. Während setzte er seine Beleidigungen fort. Auch auf der Wache widersetzte er sich den polizeilichen Maßnahmen. Zur Blutentnahme musste der Mann mit mehreren Beamten festgehalten werden. Nach der Blutentnahme wurde der Mann ins Gewahrsam gebracht. Nach erfolgter Ausnüchterung durfte er dieses am Montagmorgen verlassen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

