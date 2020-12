Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Wartehäuschen demoliert

SeitschenSeitschen (ots)

In Seitschen haben sich unbekannte Täter am Wartehäuschen des Bahnhaltepunktes ausgetobt. Sie haben die Lochblech-Rückwand einseitig aus den Verschraubungen gerissen und auf kompletter Höhe herumgebogen. Die Deutsche Bahn AG informierte am Morgen des 7. Dezember 2020 die Bundespolizei. Diese ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zur Schadenshöhe können zur Zeit noch keine Angaben gemacht werden.

