Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Gleislatscher erwischt

BautzenBautzen (ots)

Es mag wie ein Kavaliersdelikt klingen. Doch wer leichtfertig Bahngleise überschreitet begibt sich in Lebensgefahr. Bundespolizisten ertappten am Nachmittag des 7. Dezember in Bautzen einen 39-jährigen Mann, der auf Höhe des Bahnhofes die Gleise überquerte. Sie stellten den Deutschen zur Rede und belehrten ihn über die besonderen Gefahren im Bahnbereich. So sind heutige moderne Züge nur sehr spät wahrzunehmen und deren Anhalteweg ist immens lang. Gerade im Bahnhofsbereich darf man nicht vergessen, dass hier nicht jeder Zug langsam fährt um zu halten. Durchfahrende Züge fahren bis zu 80 km/h schnell. Der angetroffene Mann wurde kostenpflichtig verwarnt. Das Verwarngeld beträgt 25,00 Euro.

