Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Vereinsheim in Rhode abgebrannt

Olpe (ots)

Feuerwehr und Polizei wurde gestern gegen 22.45 Uhr der Brand eines Vereinsheimes an der Alten Landstraße in Rhode gemeldet. Das Gebäude wurde dabei völlig zerstört. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Angaben zur Ursache des Feuers liegen zurzeit nicht vor, Hinweise auf eine vorsätzliche Inbrandsetzung haben sich bisher nicht ergeben. Die Ermittlungen werden unter Hinzuziehung eines Sachverständigen in den nächsten Tagen weiter geführt. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. Am Einsatz beteiligt waren die Feuerwehr, der Rettungsdienst, die Polizei, das DRK Olpe, das THW und Kräfte des Energieversorgers.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell