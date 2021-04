Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Feuer in einer Autowerkstatt - Polizei geht von Brandstiftung aus

Finnentrop (ots)

Am Dienstag (30. März) gegen 20.30 Uhr brannte es in einer Autowerkstatt an der Bamenohler Straße in Finnentrop. Ein Zeuge hatte eine Rauchentwicklung beobachtet und die Feuerwehr verständigt. Es kamen keine Personen zu Schaden. Zur Ermittlung der Brandursache zog die Kriminalpolizei einen Sachverständigen hinzu. Bei der Besichtigung des Brandortes ergaben sich Hinweise auf eine Brandstiftung. Der Sachschaden liegt im niedrigen sechsstelligen Bereich. Hinweise auf verdächtige Beobachtungen gegen 20.30 Uhr im Bereich des Brandortes an der Bamenohler Straße, die im Zusammenhang mit dem Schadensereignis stehen können, bitte an die Polizei Olpe unter der Telefonnummer 02761-9269-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell