Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Hinweise nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Finnentrop (ots)

Am Montag (12. April) hat sich gegen 8.20 Uhr auf der K 29 zwischen Finnentrop-Schliprüthener Mühle und Finnentrop-Kuckuck eine Verkehrsunfallflucht ereignet. Ein 48-Jähriger befuhr mit seinem Pkw die Straße. Als ihm ein Lkw entgegenkam, bemerkte er, dass es zu einem Zusammenstoß kam. Er hielt an und entdeckte einen Schaden an der Außenverkleidung des linken Außenspiegels. Der Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen blauen Lkw, der einen Groß-Container mit Plane geladen hatte, handeln. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

