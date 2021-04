Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Pedelec vor Garage entwendet

Lennestadt (ots)

Ein Fahrraddiebstahl hat sich bereits vergangene Woche zwischen Donnerstag (8. April, 12 Uhr) und Freitag (9. April, 12 Uhr) in der Sommerstraße in Lennestadt-Meggen ereignet. Der Besitzer stellte sein Pedelec vor seiner Garage ab und sicherte es mit einem Schloss zwischen Vorderreifen und Rahmen. Am Samstag stellte er den Diebstahl fest. Eine Nachbarin gab jedoch an, dass sie beobachtet habe, wie das Fahrrad, entweder Donnerstag oder Freitag, in einen weißen Kastenwagen geladen wurde. Das E-Bike hatte einen Wert von circa 1200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

