POL-OE: Pkw mit Sekundenkleber beschädigt

Zwischen Montag (12. April, 15 Uhr) und Dienstag (13. April, 14.15 Uhr) haben Unbekannte einen in der Robert-Koch-Straße in Olpe geparkten Pkw beschädigt. Als der Besitzer am Dienstag nach seinem Pkw schauen wollte, stellte er fest, dass dieser mit Sekundenkleber beschmiert und durch Kratzer mit einem spitzen, unbekannten Gegenstand beschädigt wurde. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

