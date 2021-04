Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Öffentlichkeitsfahndung nach Wohnungseinbruch

Olpe (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (16. Oktober, 3.20 Uhr - 4.15 Uhr) ist eine derzeit noch unbekannte Person in ein Wohnhaus in der "Hellinghausstraße" in Drolshagen eingedrungen. Der Unbekannte durchsuchte diverse Räume. Er entwendete unter anderem Bargeld und Geldkarten. Durch Ermittlungen stellte sich heraus, dass in der Nacht in mehrere Tatobjekte in derselben Straße eingebrochen wurde. Auf Videoaufnahmen, die sowohl durch die Betroffenen als auch durch eine Sparkasse in Essen aufgenommen wurden, kann der Täter folgendermaßen beschrieben werden:

- circa 30 bis 45 Jahre - schlanke Statur, circa 170 cm bis 185 cm groß - südländisches Aussehen mit dunklen Haaren und dunklen Augen - Bekleidung: Jeans, Daunenjacke der Marke "ellesse", blaue Basecap mit grünem Pflanzenmuster

Die Polizei sucht mit den unter dem folgenden Link erhältlichen Bildern: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/drolshagen-wohnungseinbruchdiebstahl-computerbetrug nach Hinweisen auf den Täter. Diese nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell