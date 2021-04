Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Cockpiteinheit aus Pkw entwendet

Attendorn (ots)

Zwischen Dienstag (13. April, 19.30 Uhr) und Mittwoch (14. April, 8.10 Uhr) hat ein Unbekannter aus einem Pkw, der in der Johannes-Thomä-Straße in Attendorn geparkt war, eine Cockpiteinheit entwendet. Der verschlossene Pkw blieb äußerlich unbeschädigt, wie der oder die Täter in das Fahrzeug gelangten ist unklar. Der Pkw ist mit einer "Keyless-Go"-Funktion ausgestattet. Am Türschloss fehlte eine Blende. Es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

