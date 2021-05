Polizei Eschwege

POL-ESW: Zwei Seniorinnen werden von "falschen Polizeibeamten" angerufen; Polizei warnt vor Betrugsmasche

Eschwege (ots)

Polizei Witzenhausen

Die Polizei in Witzenhausen registrierte gestern Abend zwei Fälle, in denen zwei aus Witzenhausen stammende Seniorinnen von Anrufern kontaktiert wurden, die sich gegenüber ihren Opfern als Polizeibeamte ausgaben.

Gegen 19.40 Uhr ist zunächst eine 76-jährige Frau angerufen worden. In dem Gespräch gab sich ein Mann mit junger Stimme und ohne erkennbaren Akzent von der Kriminalpolizei in Kassel aus. Einen Namen nannte der Anrufer nicht, versuchte die Frau aber mit der Geschichte, dass vor kurzem in der Nähe des Wohnortes der Frau eingebrochen worden sei und man die Rentnerin nun warnen wolle, um den Finger zu wickeln. Als die Frau Nachfragen stellte, legte der Anrufer auf. Gegen 20.00 Uhr versuchten die Betrüger bei einer 70-jährigen Frau ihr Glück, scheiterten aber ebenfalls.

Hinsichtlich der Betrugsmasche "Falsche Polizeibeamte" gibt die Polizei folgende Tipps:

Am Telefon:

-Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt oder anruft. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben.

-Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf.

-Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen preis.

-Die Polizei wird am Telefon keine Kontodaten erfragen.

An der Tür:

-Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel Polizisten, den Dienstausweis.

-Wichtig: Lassen Sie ggfs. einen Besucher während der Überprüfung vor der abgesperrten Tür warten.

-Die Polizei wird Sie niemals bitten, ihnen Geldbeträge oder Wertgegenstände auszuhändigen.

-Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung und übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

-Wenn Ihnen eine Kontaktaufnahme verdächtig vorkommt Informieren Sie sofort die Polizei unter der Notrufnummer 110 oder der jeweiligen Amtsleitung und erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

-Wichtig bei Telefonkontakt: Beenden Sie zuerst ein verdächtiges Telefonat und wählen dann erst die Nummer, die sie herausgesucht haben.

Weitere Informationen erhalten Sie auch unter www.polizei-beratung.de oder auch unter www.pfiffige-senioren.de

