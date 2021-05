Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 27.05.2021

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Unfallflucht; Polizei sucht Zeugen

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat zwischen Dienstagabend 17.30 Uhr und Mittwochmorgen 09.00 Uhr in Albungen in der Straße "Kleine Gasse" beim Rangieren eine Hauswand beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Sachbeschädigung; Salz auf Blumenkästen gestreut; Polizei sucht Zeugen

Ermittlungen wegen Sachbeschädigung haben die Beamten der Polizei in Bad Sooden-Allendorf gestern Mittag aufgenommen. Eine 69-jährige Frau aus Bad Sooden-Allendorf hatte angezeigt, dass zwischen vergangenem Sonntag und Montag auf ihre in den Blumenkästen gepflanzten Blumen mutwillig Salz aufgebracht wurde, so dass die Pflanzen abstarben. Den Schaden beziffert die Frau auf 30 Euro. Hinweise zu dem Fall, der sich in der Landstraße in Ellershausen zutrug, nimmt die Polizei in Bad Sooden-Allendorf unter der Nummer 05652/927943-0 entgegen.

Diebe klauen Spendenboxen von Schnellrestaurant; Polizei sucht Zeugen

Unbekannte Täter haben von einem Schnellrestaurant in der Landstraße/ B 249 in Eschwege zwei Spendenboxen aus Edelstahl mit Münzgeld geklaut. Die Spendenboxen waren im "Drive-in-Bereich" von außen an der Hauswand angebracht und wurden von den unbekannten Tätern gewaltsam abgerissen und mitgenommen. Gemeldet wurde der Vorfall am Mittwochmittag gg. 12.40 Uhr bei der Polizei in Eschwege, die nun Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen hat. Die Höhe des Stehl- bzw. Sachschadens sind noch nicht bekannt. Auch die mutmaßliche Tatzeit kann bislang noch nicht weiter eingegrenzt werden. Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Wildunfall

Ein 24-jähriger Autofahrer aus Eschwege hat ein Reh erfasst, als er am Mittwochabend gegen 22.30 Uhr auf der L 3244 von Oberdünzebach in Richtung Eschwege unterwegs war. Am Fahrzeug des Mannes entstand ein Schaden von 1500 Euro. Das Tier war später nicht mehr auffindbar.

Illegale Abfallentsorgung; Autofahrer lagert verbotswidrig gelbe Säcke ab

Wegen des unerlaubten Umgangs mit Abfällen muss sich jetzt ein 63-jähriger Mann aus Berkatal verantworten, der an der Bundesstraße B 27 beim Parkplatz in Höhe Kleinvach zwei gelbe Säcke mit Hausmüll illegal ablagern wollte. Der Mann wurde beim Ausladen der Säcke aus seinem Fahrzeug am Dienstagvormittag gegen 11.45 Uhr allerdings von einem Mitarbeiter des Regionalen Verkehrsdienstes der Polizeidirektion Werra-Meißner erwischt, der zufällig in der Nähe war. Nun erwarten den 63-Jährigen strafrechtliche Ermittlungen.

Polizei Sontra

Autofahrerin missachtet die Vorfahrt; Schaden 2000 Euro

Eine 38-jährige Autofahrerin aus Sontra hat gestern Mittag gegen 14.10 Uhr einem 32-jährigen Autofahrer aus Nentershausen die Vorfahrt genommen, als die Frau in der Ortslage von Sontra von der Braugasse kommend in den Kreuzungsbereich zur Straße "Hinter der Mauer" einfuhr. Dabei stieß die Frau mit dem bevorrechtigten 32-Jährigen zusammen, der auf der Straße "Hinter der Mauer" in Richtung Göttinger Straße unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß entstand insgesamt ein Schaden von 2000 Euro.

Zwei Autos kollidieren im Begegnungsverkehr; Schaden 5000 Euro

Zu einem Unfall im Begegnungsverkehr kam es gestern Nachmittag gegen 17.00 Uhr auf der L 3249 zwischen Diemerode und Eltmansee. Ein 21-jähriger Autofahrer aus Waldkappel war von Diemerode in Richtung Eltmannsee unterwegs und geriet im Bereich einer Kurve offenbar aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern. Dadurch gelangte der 21-Jährige mit seinem Auto auf Gegenfahrbahn, wo er mit dem entgegenkommenden Auto eines 36-Jährigen aus Sontra kollidierte. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden wird mit insgesamt 5000 Euro angegeben.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigt Außenspiegel von Postzusteller; Polizei sucht Zeugen

In Großalmerode-Epterode in der Straße Repsch ist gestern gegen 14.10 Uhr ein am rechten Fahrbahnrand geparktes Postzusteller-fahrzeug von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer im Vorbeifahren beschädigt worden. Der linke Außenspiegel des Postautos wurde hier beschädigt. Der Schaden beträgt ca. 150 Euro. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei in Hessisch Lichtenau unter der Nummer 05602/9393-0 entgegen.

