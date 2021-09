Polizei Duisburg

POL-DU: Wanheimerort: Trickdiebin umarmt Senior

Duisburg (ots)

Eine Trickdiebin hat am Montag (6. September) gegen 13:45 Uhr einen Senior auf der Posener Straße umarmt. Und zwar nicht, weil sie ihn gern hat, sondern um ihm seine Goldkette mit Sternzeichenanhänger (Schütze) zu stehlen. Anschließend rannte die korpulente Frau mit der Beute in Richtung Düsseldorfer Straße. Sie trug eine blaue Stoffhose sowie eine blaue Bluse. Die Polizei bittet Zeugen, sich beim Kriminalkommissariat 36 unter 0203 2800 zu melden. Der Duisburger hofft sehr darauf, die Kette wieder in seinen Händen zu halten. Seine verstorbene Frau hatte sie ihm geschenkt.

