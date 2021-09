Polizei Duisburg

POL-DU: Wehofen: Senior stürzt und verletzt sich - Radfahrer fährt weiter

Duisburg (ots)

Ein Radfahrer und ein Fußgänger sind am Sonntagvormittag (5. September, 10:40 Uhr) auf der alten Bahntrasse der HOAG zusammen gestoßen. Ein 73-Jähriger war zu Fuß in Höhe Dinslaker Straße / Wehofener Straße unterwegs und wich dem entgegenkommendem Radverkehr aus. Dazu trat er nach rechts und kollidierte mit einem Radfahrer, der gerade an ihm vorbeifahren wollte. Der Senior stürzte und verletzte sich. Der Unbekannte auf dem Rad fuhr weiter. Er soll Funktionskleidung und ein blaues Oberteil sowie eine schwarze Hose getragen haben. Auffällig an seinem Trekkingrad soll ein Rennrad-Lenker gewesen sein. Das Verkehrskommissariat 21 der Duisburger Polizei sucht den Radfahrer und bittet auch Zeugen sich unter der Rufnummer 0203 2800 zu melden.

