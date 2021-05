Polizeidirektion Hannover

POL-H: Serie von Sachbeschädigungen an Autos in Hannover-List/ Vahrenwald - Polizei sucht Zeugen

Hannover (ots)

Seit Anfang des Jahres sind im Bereich Hannover-List/ Vahrenwald, unter anderem im sogenannten Inselviertel, mehrere geparkte Fahrzeuge beschädigt worden. Insgesamt wurden bei der Polizei 44 Vorfälle zur Anzeige gebracht. Die Polizei kann einen Zusammenhang zwischen den Taten nicht ausschließen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizeiinspektion Hannover zerkratzen ein oder mehrere Täter über einen längeren Zeitraum mit einem unbekannten Gegenstand Lack an geparkten Fahrzeugen. Betroffen waren verschiedene Pkw-Marken, wie zum Beispiel Volvo, Volkswagen Golf, Mazda, Opel oder BMW. Aus diesem Grund können die Ermittler kein gezieltes Vorgehen gegen eine konkrete Automarke feststellen.

Neben den einzelnen Taten kann die Polizei zwei größere Serien erkennen. So wurden am Mittwoch, 10.03.2021, im Bereich der Liebigstraße, am Mengendamm und am Lister Kirchweg insgesamt neun Fahrzeuge beschädigt. Die Taten ereigneten sich im Zeitraum zwischen 07:00 Uhr und 18:00 Uhr. Die Fahrzeughalter stellten etliche Kratzer unter anderem an Kotflügeln und Türen ihrer Fahrzeuge fest.

Von Sonntag, 25.04.2021, bis Montag, 26.04.2021, wurden an der Möckernstraße, der Linsingenstraße und am Malagaweg, auch als Inselviertel bekannt, insgesamt 13 Fahrzeuge beschädigt. Dieses Mal agierten die Vandalen sowohl in der Nacht als auch zwischen 08:30 Uhr und 13:30 Uhr. Die betroffenen Autohalter stellten Kratzer im Lack über die gesamte Länge des Autos und der Motorhaube fest. Zum Teil wurden auch die Außenspiegel durch Gewalteinwirkung beschädigt.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 90.000 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich bei der Polizeiinspektion Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-2717 zu melden. /nash, ram

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell