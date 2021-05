Polizeidirektion Hannover

POL-H: Nachtragsmeldung: Öffentlichkeitsfahndung: Vermisster 68-Jähriger wurde wohlauf angetroffen

Hannover (ots)

Das Polizeikommissariat Hannover-Döhren hat seit Sonntag, 02.05.2021, nach dem 68 Jahre alten Mann gesucht. Er verließ am Samstagmorgen ein Pflegeheim im Stadtteil Kirchrode zu Fuß in unbekannte Richtung. Die Polizei konnte eine Eigengefährdung des Vermissten nicht ausschließen.

Am Montag, 03.05.2021, meldete sich eine Mitarbeiterin einer Sozialeinrichtung in Langenhagen gegen 13:55 Uhr bei der Polizei und gab an, den Vermissten dort angetroffen zu haben. Der Senior war wohlauf.

Die Polizei bedankt sich bei allen, die sich an der Suche nach dem 68-Jährigen beteiligt haben. /ms, nash

Das zur ursprünglichen Meldung gehörende Bild musste aus Datenschutzgründen gelöscht werden.

Die ursprüngliche Meldung finden Sie unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/4904386

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell