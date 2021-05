Polizeidirektion Hannover

POL-H: Mittelfeld: 44-Jähriger bedroht Minderjährige mit Schreckschusspistole

Hannover (ots)

Am Freitagabend, 30.04.2021, hat ein Mann in Mittelfeld eine Heranwachsende und zwei Jugendliche mit einer Schreckschusswaffe bedroht und sie fremdenfeindlich beleidigt. Die hinzugerufene Polizei nahm den Mann bis zum Folgetag in Gewahrsam.

Am Freitag meldete eine Anwohnerin der Polizei gegen 21:50 Uhr, dass ein Mann im Bautzener Hof mit einer Schusswaffe herumfuchtele, damit auf andere Personen ziele und herumschreie. Noch bevor die Einsatzkräfte wenige Minuten später eintrafen, flüchtete der Mann zu Fuß. Durch die Befragungen der Zeugen vor Ort ermittelten die Polizistinnen und Polizisten einen 44-jährigen Anwohner als mutmaßlichen Täter. Bereits gegen 22:30 Uhr nahmen sie ihn fest. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung fanden die eingesetzten Kräfte eine Schreckschusspistole samt Munition und stellten sie sicher.

Eine 20-Jährige Anwohnerin vom Bautzener Hof und ihre zwei Begleiter (15 und 17 Jahre alt) hielten sich vor einem Wohnhaus auf, als sie den Mann sahen. Er zog seine Jacke aus, holte eine Pistole heraus, lud sie deutlich hörbar durch und zielte in ihre Richtung. Mit der Waffe in der Hand folgte er den flüchtenden Jugendlichen bis zu einem Mehrfamilienhaus und forderte, dass sie wieder herauskommen sollen.

Außerdem beleidigte der 44-Jährige den 17 Jahre alten Jugendlichen und andere anwesende Personen mit fremdenfeindlichen Worten. Aufgrund seines hohen Aggressionspotenzials und seines betrunkenen Zustands nahm die Polizei ihn bis zum nächsten Morgen, 01.05.2021, in Gewahrsam.

Der Zentrale Kriminaldienst der Polizeidirektion Hannover ermittelt nun gegen den 44-Jährigen wegen Bedrohung und Volksverhetzung. /ms, nzj

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell