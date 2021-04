Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 12.04.2021 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Buchen: Gartenhäuschen brannte nieder

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde gegen Mitternacht der Brand einer Gartenhütte bei Eberstadt am Bofsheimer Berg gemeldet. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr konnte der Brand unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Das Gartenhäuschen brannte letztendlich nieder. Zur Brandursache kann derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Nach ersten Schätzungen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Feuerwehr war mit über 50 Einsatzkräften und elf Fahrzeugen vor Ort. Das Polizeirevier Buchen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell