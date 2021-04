Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.04.2021 nach Verkehrsunfall in Möckmühl-Ruchsen

Heilbronn

Schwer verletzter Motorradfahrer nach Kollision mit Pkw

Am Sonntag, den 11.04.2021, gg. 16:09 Uhr, befuhr ein 50-jähriger Motorradfahrer die Jagsthäuser Str in Möckmühl-Ruchsen in ortsauswärtiger Fahrtrichtung. An der Kreuzung zur Bauland- bzw. Fabrikstraße wurde er von einer kreuzenden 54-jährigen Pkw-Führerin übersehen. Der Pkw kollidierte mit dem Motorrad. Der Motorradfahrer kam zu Sturz. Er wurde hierbei so schwer verletzt, dass er in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Lebensgefahr besteht laut ersten Erkenntnissen nicht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 12.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise von Zeugen nimmt das Polizeirevier Neckarsulm unter Tel: 07131-93710 entgegen.

