POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 10.04.2021 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Schefflenz: Gefährdung des Straßenverkehrs in Folge körperlicher Mängel

Bereits am Donnerstagabend, gegen 17.30 Uhr, beobachtete ein Zeuge, wie ein scheinbar alkoholisierter Mann sich in seinen weißen Skoda Fabia setzte und vom Edeka Markt in Mittelschefflenz losfuhr. Beim Abbiegen vom Friedhofweg in die Mittelstraße (L 526) missachtete der Lenker des Skoda die Vorfahrt eines anderen Verkehrsteilnehmers. Dieser schaffte es durch eine Vollbremsung den drohenden Unfall zu verhindern. Die hinzugerufene Polizeistreife konnte den 73-jährigen Mann nach kurzer Zeit anhalten und kontrollieren. Die Beamten stellten fest, dass der Mann sich aufgrund einer neurologischen Erkrankung kaum auf den Beinen halten konnte und stark schwankte. Der Mann muss nun mit einer Strafanzeige rechnen, da er trotz seines körperlichen Mangels ein Kraftfahrzeug gelenkt hatte. Der Fahrer, der durch sein Bremsmanöver einen Unfall verhindern konnte, oder weitere Zeugen die den Vorfall beobachtet hatten bzw. ebenfalls gefährdet wurden, werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Mosbach, unter der Telefonnummer 06261 8090, zu melden.

